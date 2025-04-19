"РГ": Зеленский получил разрешение из Лондона прекратить огонь

На формальное одобрение прекращения огня у Зеленского около 5-ти часов. За это время глава его канцелярии Ермак звонил кураторам в Лондон для согласования реакции на неожиданное для Киева предложение президента России, сообщает издание "РГ".
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