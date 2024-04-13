Таджикистан призвал Россию соблюдать нормы международного права при расследовании теракта в «Крокусе»

МП Михаил Пантюхин Если у этого "любвиобильного" министра к своим зверям, пусть заберёт всех и этих мразей отсюда и поёт им песни о любви к киЩляку, ослу и корове!!! А этих зверей поганых, после того как они все расскажут НАШИМ, в дерьмо, чтобы постепенно разлогались!!!

Eduard Кто бы говорил!Кто сейчас мировое Право вообще соблюдает? Россия? А остальные им как выгодно будут крутить? Хитро!