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Таджикистан призвал Россию соблюдать нормы международного права при расследовании теракта в «Крокусе»

Таджикистан призвал Россию соблюдать нормы международного права при расследовании теракта в «Крокусе»

В пресс-службе Министерства иностранных дел Таджикистана сообщили, что глава ведомства Сироджиддин Мухриддин назвал недопустимой публикацию кадров жесткого задержания подозреваемых в совершении теракта в «Крокус сити холле».

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Если у этого &quot;любвиобильного&quot; министра к своим зверям, пусть заберёт всех и этих мразей отсюда и поёт им песни о любви к киЩляку, ослу и корове!!! А этих зверей поганых, после того как они все расскажут НАШИМ, в дерьмо, чтобы постепенно разлогались!!!
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34 мин.
Eduard
Кто бы говорил!Кто сейчас мировое Право вообще соблюдает? Россия? А остальные им как выгодно будут крутить? Хитро!
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31 мин.
роза саитова
Идиоты столько людей погубили, а теперь о нормах заговорили.Нет им пощады смертная казнь и только, этим выродкам. Ну а если наши правители будут с ними заигрывать, то грош цена им. Народ не поймет
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9 мин.

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