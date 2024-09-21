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Губернатор Кондратьев: из-за обломков БПЛА под Краснодаром вспыхнул пожар

Губернатор Кондратьев: из-за обломков БПЛА под Краснодаром вспыхнул пожар

Средства противовоздушной обороны ликвидировали в Тихорецком районе два беспилотника. Из-за упавших обломков начался пожар с детонацией взрывоопасных предметов, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

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