CNN: Аудиоэкспертиза показала, что в Трампа стреляли из трех видов оружия

В экс-президента США Дональда Трампа стреляли из трех видов оружия, передает американский CNN. Согласно экспертизе Национального центра медиа-криминалистики, первые три выстрела относятся к оружию A, следующие пять – к предполагаемому оружию B, еще один – к оружию C.
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