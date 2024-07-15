CNN: Аудиоэкспертиза показала, что в Трампа стреляли из трех видов оружия

В экс-президента США Дональда Трампа стреляли из трех видов оружия, передает американский CNN. Согласно экспертизе Национального центра медиа-криминалистики, первые три выстрела относятся к оружию A, следующие пять – к предполагаемому оружию B, еще один – к оружию C.