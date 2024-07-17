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Где отдыхать на Каспийском море в 2024 году? Лучшие курорты и пляжи

Где отдыхать на Каспийском море в 2024 году? Лучшие курорты и пляжи

Лето — отличное время для отдыха на берегу Каспийского моря как в России, так и в ближнем зарубежье. К 2030 году курорты Каспия планируют сделать главными точками притяжения на Кавказе, ведь расположенный на берегу моря Дагестан находится даже южнее, чем Сочи и Крым.

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