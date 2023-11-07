Что-то не так с ребенком? Недавно родившую Кортни Кардашьян все еще не выписали из госпиталя

Супруг Кортни замечен входящим в медицинский центр Седар-Синаи. Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер хранят молчание по поводу родившегося ребенка LEGION-MEDIAФанаты клана Кардашьян обеспокоены: они опасаются, что или у самой Кортни, или у ее родившегося недавно ребенка возникли какие-то проблемы со здоровьем.
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