Что-то не так с ребенком? Недавно родившую Кортни Кардашьян все еще не выписали из госпиталя

Супруг Кортни замечен входящим в медицинский центр Седар-Синаи. Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер хранят молчание по поводу родившегося ребенка LEGION-MEDIAФанаты клана Кардашьян обеспокоены: они опасаются, что или у самой Кортни, или у ее родившегося недавно ребенка возникли какие-то проблемы со здоровьем.