Сикорский: Турция или Китай могут заменить США как медиатора по Украине

Глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский высказал мнение, что при неудаче Соединённых Штатов в роли посредника между Россией и Украиной, альтернативой могли бы стать Турция или Китай.
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