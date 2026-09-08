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Владимирские новости

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В ближайшие время во Владимирской области температура опустится до -1 градуса

В ближайшие время во Владимирской области температура опустится до -1 градуса

Заморозки до минус 1 градуса ожидаются ночью с 8 на 9 сентября.В ближайшее время во Владимирской области ожидаются заморозки до минус 1 градуса.

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