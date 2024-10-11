Критерии агрессивного вождения собираются уточнить

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и в Минтранс с просьбой разработать четкие критерии опасного вождения, которые должны быть закреплены в правилах дорожного движения.
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