Отжать землю: техникум в Ставрополе могут закрыть из-за тяжб с женой главы «Эвилин»

«Пробить дорогу» Ставропольский кооперативный техникум (СКТ) ведет свою историю с 1944 года. «Первыми студентами техникума стали выпускники школы – семилетки и вернувшиеся с фронта после ранения солдаты, для которых была создана годичная школа.