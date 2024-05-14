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Военное обозрение

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«Обсуждать конец войны не будем»: Шольц призвал не возлагать «напрасных надежд» на конференцию по Украине в Швейцарии

«Обсуждать конец войны не будем»: Шольц призвал не возлагать «напрасных надежд» на конференцию по Украине в Швейцарии

Конференция в Швейцарии запланирована на 15-16 июня этого года.

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