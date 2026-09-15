Орлов мечтает открыть в Екатеринбурге девять станций метро за 10 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября, ФедералПресс. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что хочет значительно расширить метрополитен уральской столицы за счет постройки новых станций метро.
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