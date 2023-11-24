В Госдуме отреагировали на слова екатеринбургского депутата о повышении платы за проезд

МОСКВА, 24 ноября, ФедералПресс. Первый вице-спикер Госдумы Николай Арефьев резко отреагировал на предложение екатеринбургского депутата Александра Колесникова повысить стоимость проезда в общественном транспорте уральской столицы.
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