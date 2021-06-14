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Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,49-0,52%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник достиг новых исторических вершин по индексу Мосбиржи при поддержке дорожающей нефти, позитивных настроений на рынке и ожиданий от предстоящей на днях встречи президентов России и США.

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