Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,49-0,52%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник достиг новых исторических вершин по индексу Мосбиржи при поддержке дорожающей нефти, позитивных настроений на рынке и ожиданий от предстоящей на днях встречи президентов России и США.