НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Курска

1 подписчик

Спецслужбы рассказали нам о том, что Россия будет строить тоннель в Крыму

Спецслужбы рассказали нам о том, что Россия будет строить тоннель в Крыму

Господи, что мы там опять строим, какой тоннель, зачем он нужен, кто по нему будет … передвигаться, а главное — в каком направлении? Нет, если там большой такой тоннель, в который войдут бронированные боевые машины… Спецслужбы рассказали нам о том, что Россия будет строить тоннель в Крыму .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх