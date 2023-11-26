Господи, что мы там опять строим, какой тоннель, зачем он нужен, кто по нему будет … передвигаться, а главное — в каком направлении? Нет, если там большой такой тоннель, в который войдут бронированные боевые машины… Спецслужбы рассказали нам о том, что Россия будет строить тоннель в Крыму .
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