Господи, что мы там опять строим, какой тоннель, зачем он нужен, кто по нему будет … передвигаться, а главное — в каком направлении? Нет, если там большой такой тоннель, в который войдут бронированные боевые машины… Спецслужбы рассказали нам о том, что Россия будет строить тоннель в Крыму .