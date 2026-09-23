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Четыре мифа (и две правды) о безопасности детей в сети

Четыре мифа (и две правды) о безопасности детей в сети

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова в интервью Новой школы медиа VK х Новости Mail развеяла популярные мифы о безопасности в интернете, цифровой грамотности и создании созидательной онлайн-среды.

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