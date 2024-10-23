«Золотые батоны» Кайзера

Гражданская подлодка по версии советской фантастики… В советской подростковой фантастической повести (не фильме!) о приключениях Электроника и его друзей фантаст Евгений Велтистов описывает будущее, в котором идёт активное хозяйственное освоение глубин Мирового океана.
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