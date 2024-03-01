Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зайцев
    Я за то, что бы у всех был свой дом; у таджиков, узбеков, киргизов и пр. Почему они все здесь?! Им здесь хорошо! Лучш...«Экономическая вы...
  • Андрей Зайцев
    Отстаньте от Путина! ВВП работает. Пусть службы разбираются в подобных вопросах. Не позорьтесь!«Экономическая вы...
  • Неизвестно Неизвестно
    Ага, а сама в космос летала))Актриса Юлия Пере...

«Экономическая выгода от завоза мигрантов абсолютно несостоятельна в силу гигантских косвенных издержек»

«Экономическая выгода от завоза мигрантов абсолютно несостоятельна в силу гигантских косвенных издержек»

В последнее время тема миграции в Россию стала одной из самых обсуждаемых. Во многом это случилось благодаря СВО, так как любые коллективные усилия в обществе требуют национальной консолидации, то есть формирования у множества людей четкой картины мира — «как можно и как нельзя» — для того, чтобы победить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vovan
Как не сказал? А школы для кого будут строить..? Все-ЖОПА!
Ответить
16 час.
Андрей Зайцев
Отстаньте от Путина! ВВП работает. Пусть службы разбираются в подобных вопросах. Не позорьтесь!
Ответить
2 час.
Андрей Зайцев
Я за то, что бы у всех был свой дом; у таджиков, узбеков, киргизов и пр. Почему они все здесь?! Им здесь хорошо! Лучше. чем на родине. А загадка проста, их присутствие здесь проплачено. Кем и зачем, должны выяснить компетентные органы.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх