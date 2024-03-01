«Экономическая выгода от завоза мигрантов абсолютно несостоятельна в силу гигантских косвенных издержек»

В последнее время тема миграции в Россию стала одной из самых обсуждаемых. Во многом это случилось благодаря СВО, так как любые коллективные усилия в обществе требуют национальной консолидации, то есть формирования у множества людей четкой картины мира — «как можно и как нельзя» — для того, чтобы победить.
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