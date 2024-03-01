«Экономическая выгода от завоза мигрантов абсолютно несостоятельна в силу гигантских косвенных издержек»

Андрей Зайцев

Я за то, что бы у всех был свой дом; у таджиков, узбеков, киргизов и пр. Почему они все здесь?! Им здесь хорошо! Лучше. чем на родине. А загадка проста, их присутствие здесь проплачено. Кем и зачем, должны выяснить компетентные органы.