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Царьград

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"Безумный удар": В Крыму назвали атаку Киева на Запорожскую АЭС угрозой безопасности всего мира

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов обозначил нападение Украины на Запорожскую АЭС как непосредственную угрозу всему миру.

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