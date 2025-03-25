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Подруга рассказала подробности проблем Ковальчук с матерью Харламова

Подруга рассказала подробности проблем Ковальчук с матерью Харламова

Близкие знакомые Екатерины Ковальчук всерьез переживают за ее состояние. Как рассказала одна из подруг актрисы, в последнее время девушка выглядит подавленной, и причиной этому, по мнению окружения, является непростое общение с матерью ее дорогого сердцу избранника Гарика Харламова.

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