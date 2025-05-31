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ФАБы летят к Комару: идёт подготовка к мощным атакам. Последние новости СВО 31 мая

ФАБы летят к Комару: идёт подготовка к мощным атакам. Последние новости СВО 31 мая

Активные боевые действия ведутся на всех направлениях.За минувшие сутки в Харьковской области русские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

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