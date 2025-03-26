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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Железнодорожный поворот не туда. Новые-старые меры поддержки угольщиков не спасут РЖД от коллапса, нужен новый подход

Железнодорожный поворот не туда. Новые-старые меры поддержки угольщиков не спасут РЖД от коллапса, нужен новый подход

Балансирующую на грани выживания (если верить самим угольщикам) отрасль решили поддержать. Министерством энергетики уже разработаны более 60 мер поддержки, треть из которых направлена на финансовые послабления, в частности: налоговые льготы, временное применение специального понижающего коэффициента к ставке НДПИ на 2025–2026 годы и другие.

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