Железнодорожный поворот не туда. Новые-старые меры поддержки угольщиков не спасут РЖД от коллапса, нужен новый подход

Балансирующую на грани выживания (если верить самим угольщикам) отрасль решили поддержать. Министерством энергетики уже разработаны более 60 мер поддержки, треть из которых направлена на финансовые послабления, в частности: налоговые льготы, временное применение специального понижающего коэффициента к ставке НДПИ на 2025–2026 годы и другие.
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