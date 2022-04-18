Военнослужащие ЮВО в Армении готовят авиацию к летнему режиму эксплуатации

На самолетах и вертолетах авиабазы Эребуни будет проведен комплекс работ, включающий более 150 различных технических операций по проверке работоспособности и регулировке систем, агрегатов, узлов и оборудования, а также замене масел и специальных жидкостей.
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