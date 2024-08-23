Роскомнадзор разрешил не маркировать интернет-рекламу после переноса с YouTube

Если интернет-реклама уже была зарегистрирована в ЕРИРе (Единый реестр интернет-рекламы), то при переносе контента на новую площадку не нужно дополнительно наносить маркировку, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Роскомнадзора (РКН).