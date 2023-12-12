Синоптики предупредили о дальнейшем понижении температуры до – 43 в Новосибирске

В эти дни на большей части России — аномальные морозы. О том, как и откуда пришли морозы, рассказала телеканалу «Наука» ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова: — Что вызывает волны морозов на территории России? Это планетарные волны — глобальные колебания атмосферных параметров (давление, плотность, температура, скорость ветра), охватывающие всю толщу атмосферы, они способны формировать возмущения в стратосфере, а те в свою очередь — вызвать экстремальные потепления и похолодания в Арктике и умеренных широтах.