Ванилла SU
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Ванилла SU

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Пожалуй, каждому из нас рано или поздно приходится сталкиваться с расставанием.

Пожалуй, каждому из нас рано или поздно приходится сталкиваться с расставанием.

﻿﻿Возможно, он уже в других отношениях и общение совсем прекратилось, но мы по-прежнему часто посещаем его страницы в социальных сетях и публикуем фотографии его новой девушки, что не мешает вам внимательно оценивать и вспоминать время, проведенное вместе.

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