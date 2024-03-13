Пожалуй, каждому из нас рано или поздно приходится сталкиваться с расставанием.

Возможно, он уже в других отношениях и общение совсем прекратилось, но мы по-прежнему часто посещаем его страницы в социальных сетях и публикуем фотографии его новой девушки, что не мешает вам внимательно оценивать и вспоминать время, проведенное вместе.
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