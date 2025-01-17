Толкование некоторых конструкций западной пропаганды

Алексей Горшков

А меня всегда удивляло одно, ЗАВЕДОМО ПРОИГРЫШНОЕ явление, которое ВЕКАМИ повторяется раз за разом - я давно уже на это обратил внимание, и считая западную пропаганду профессиональной, НИКАК НЕ ПОЙМУ - почему же они на это не обращают внимания - ну ОЧЕВИДНАЯ ЖЕ ГЛУПОСТЬ !!! Информацию о России они получают от ими же прикормленных "экспертов" по России, которым САМИ же её и диктуют! Так в 1941 году наслушавшись таких вот "экспертов", которым Геббельс приказал говорить,что СССР "колосс на глиняных ногах", Гитлер наткнулся на тридцатьчетвёрку и "Катюшу", так и сейчас - ожидая описанных разновсяческими Каспаровыми, Невзоровыми и т.п., неорганизованных полупьяных "орков", нарвались на "Кинжал" и "Орешник"! И ТАКИМ ТУПИЦАМ МЫ УМУДРЯЕМСЯ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ ЕЩЁ И ПРОИГРЫВАТЬ ?!