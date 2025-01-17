В силу того, что зарубежные СМИ очень часто пишут статьи о том или ином положении дел в России, имеет смысл перевести некоторые конструкции из них на простой и понятный человеческий язык.
Толкование некоторых конструкций западной пропаганды
Комментарии
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Алексей Горшков
А меня всегда удивляло одно, ЗАВЕДОМО ПРОИГРЫШНОЕ явление, которое ВЕКАМИ повторяется раз за разом - я давно уже на это обратил внимание, и считая западную пропаганду профессиональной, НИКАК НЕ ПОЙМУ - почему же они на это не обращают внимания - ну ОЧЕВИДНАЯ ЖЕ ГЛУПОСТЬ !!! Информацию о России они получают от ими же прикормленных "экспертов" по России, которым САМИ же её и диктуют! Так в 1941 году наслушавшись таких вот "экспертов", которым Геббельс приказал говорить,что СССР "колосс на глиняных ногах", Гитлер наткнулся на тридцатьчетвёрку и "Катюшу", так и сейчас - ожидая описанных разновсяческими Каспаровыми, Невзоровыми и т.п., неорганизованных полупьяных "орков", нарвались на "Кинжал" и "Орешник"! И ТАКИМ ТУПИЦАМ МЫ УМУДРЯЕМСЯ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ ЕЩЁ И ПРОИГРЫВАТЬ ?!
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4 час.
Алексей Васильев
Забыли еще "Хайли лайлки". Это, типа "Мы тут такую новую хрень про русских придумали, что аж сами поверили!"
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29 мин.
Алексей Васильев
Либерасты, сэр...
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27 мин.
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