Кардиолог Резник назвал кардиомиопатию и тромбоз противопоказаниями к бегу

Бег — один из самых доступных и эффективных способов поддержания здоровья и физической формы. Регулярные пробежки положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, помогают контролировать вес, способствуют укреплению мышц и улучшению гибкости.
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