Масштабирование FSR 3 теперь можно прикрутить к любой игре — AMD опубликовала и...

Масштабирование FSR 3 теперь можно прикрутить к любой игре — AMD опубликовала исходный код технологииКомпания AMD сделала свою технологию интеллектуального масштабирования изображения в играх AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) открытой, опубликовав её исходный код под лицензией MIT.