Депутаты предложили упростить сдачу ОГЭ российским школьникам

В Госдуму внесли законопроект о заметном упрощении сдачи экзаменов после девятого класса. Предложившие нововведение депутаты считают, что ученикам достаточно сдавать только русский язык и математику, без дополнительных предметов на выбор.
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