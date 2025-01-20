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Депутаты предложили упростить сдачу ОГЭ российским школьникам

Депутаты предложили упростить сдачу ОГЭ российским школьникам

В Госдуму внесли законопроект о заметном упрощении сдачи экзаменов после девятого класса. Предложившие нововведение депутаты считают, что ученикам достаточно сдавать только русский язык и математику, без дополнительных предметов на выбор.

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