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  • Rustam Kuchkarov
    Теперь понятно.У украинского нар...
  • Владимр Семкин
    Укры это не народ а кочевники клторые в древние времена служили то одним то вторым хозяевам против Руси.У украинского нар...
  • Лирина Полесская (Вяткина)
    Именно украинцы показали миру, до какой степени низости может опуститься человек !У украинского нар...

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