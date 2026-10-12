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Детей стали в два раза чаще втягивать в совершение терактов и диверсий

Детей стали в два раза чаще втягивать в совершение терактов и диверсий

За год число детей, совершивших теракты и диверсии, выросло в два раза. Об этом ТАСС сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

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