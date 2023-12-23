Фестиваль классической музыки Philharmonic New Year Fest пройдёт в Алматы

По сложившейся традиции, каждый год Казахская государственная филармония имени Жамбыла с 21-го по 26-е декабря проводит новогодний фестиваль классической музыки Philharmonic New Year Fest, передаёт inАlmaty.
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