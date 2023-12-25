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Открылась страшная причина русофобских заявлений Лаймы Вайкуле

Открылась страшная причина русофобских заявлений Лаймы Вайкуле

Открылась страшная причина русофобских заявлений Лаймы Вайкуле Татьяна СергееваПоследнее время имя Лаймы Вайкуле звучит в России совсем не в связи с ее музыкальными проектами, а в контексте громких русофобских заявлений, шокирующих публику.

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Комментарии
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E
Ed
То есть, учитывая ее крах здоровья, мы должны пропустить мимо ушей и забыть оскорбления, иначе у бедняжки не будет денег на лекарство. Туфта для идотов!
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19 час.

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