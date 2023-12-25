Открылась страшная причина русофобских заявлений Лаймы Вайкуле Татьяна СергееваПоследнее время имя Лаймы Вайкуле звучит в России совсем не в связи с ее музыкальными проектами, а в контексте громких русофобских заявлений, шокирующих публику.
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