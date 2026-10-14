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«Все остальное — отстой»: Укупник рассказал, как относился к чужой музыке в молодости

«Все остальное — отстой»: Укупник рассказал, как относился к чужой музыке в молодости

Заслуженный артист России Аркадий Укупник заявил, что в молодости его тоже критиковали за музыку, как сейчас критикуют молодых исполнителей.

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