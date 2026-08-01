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Вдали от сцены и суеты: как сейчас живёт 89-летняя Эдита Пьеха, выбравшая тишину под Петербургом

Вдали от сцены и суеты: как сейчас живёт 89-летняя Эдита Пьеха, выбравшая тишину под Петербургом

Эдита Пьеха уже несколько лет ведёт уединённый образ жизни. После пандемии 89-летняя певица почти перестала появляться на телевидении и в новостях.

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