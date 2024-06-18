Не стоит работать с документами: гороскоп от Анжелы Перл на 19 июня 2024 года

Астролог Анжела Перл предупреждает, что 19 июня 2024 года не подходит для работы с документами. Однако это отличное время для поиска единомышленников и союзников, которые в будущем могут сослужить хорошую службу.
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