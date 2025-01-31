«Астра» применила часть квазиказначейских акций для мотивации сотрудников

Группа «Астра» заявила об отчуждении части акций квазиказначейского пакета. В ходе IPO компания сообщила, что использование квазиказначейского пакета направлено на две стратегические инициативы: реализацию долгосрочной программы мотивации сотрудников, а также приобретение, согласно M&A-стратегии, долей в компаниях для достижения технологического лидерства, говорится в пресс-релизе организации.