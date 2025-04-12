В Сабинском районе РТ обсудили поддержку молодых матерей и новые форматы досуга

Фото: пресс-служба Сабинского муниципального района В молодежном центре «Яшьлек» Сабинского района прошла встреча клуба молодых мам, организованная Отделом по делам молодежи совместно с местными молодежными организациями и Шеморданской детской библиотекой.
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