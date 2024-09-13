Противолодочные самолеты ТОФ отработали групповой поиск подводных лодок

Восемь противолодочных самолетов морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024» отработали групповой поиск подводных лодок условного противника.
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