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Противолодочные самолеты ТОФ отработали групповой поиск подводных лодок

Противолодочные самолеты ТОФ отработали групповой поиск подводных лодок

Восемь противолодочных самолетов морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024» отработали групповой поиск подводных лодок условного противника.

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