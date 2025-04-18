В России захотели установить размер пенсии не ниже потребительской корзины

С инициативой выступил депутат Сергей Миронов Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов считает нужным установить размер пенсии не ниже стоимости потребительской корзины, пишет РИА Новости.
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