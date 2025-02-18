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salekhard.online

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Военный комиссариат города проводит разъяснительную работу с желающими поступать в военный ВУЗ

Военный комиссариат города проводит разъяснительную работу с желающими поступать в военный ВУЗ

Военный комиссариат города Салехард и Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа проводит разъяснительную работу с кандидатами, желающими поступить в высшие военные заведения Министерства обороны Российской Федерации по программам высшего и среднего профессионального образования.

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