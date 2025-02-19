Водители стали оставлять на Яндекс.Картах у памятника Собчаку метки о перекрытии дорог. Много уведомлений, что на Большом проспекте В.
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Водители стали оставлять на Яндекс.Картах у памятника Собчаку метки о перекрытии дорог. Много уведомлений, что на Большом проспекте В.