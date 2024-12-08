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Уважаемые жители и гости Адлерского района

Уважаемые жители и гости Адлерского района! 9 декабря в 10:00 на Аллее Героев по улице Интернациональной пройдет торжественная церемония возложения цветов, посвященная Дню Героев Отечества.

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