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Овечкин не набрал очков впервые за 7 игр: 1 бросок, 7 хитов, «минус 2» за 21:07 с «Питтсбургом»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в игре чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (1:4). 6-матчевая результативная серия (5+2) россиянина прервалась.

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