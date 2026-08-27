Ваня Дмитриенко стал самым молодым наставником "Голос.Дети"

Певец Ваня Дмитриенко стал самым молодым наставником в истории шоу "Голос.Дети" на Первом канале. Он заменил Егора Крида и будет работать с детьми вместе с Полиной Гагариной, Аидой Гарифуллиной и Алексеем Воробьевым на съемках в Москве.
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