Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 586 подписчиков

Ваня Дмитриенко стал самым молодым наставником "Голос.Дети"

Ваня Дмитриенко стал самым молодым наставником "Голос.Дети"

Певец Ваня Дмитриенко стал самым молодым наставником в истории шоу "Голос.Дети" на Первом канале. Он заменил Егора Крида и будет работать с детьми вместе с Полиной Гагариной, Аидой Гарифуллиной и Алексеем Воробьевым на съемках в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии