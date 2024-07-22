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Ученые создали инновационные противоопухолевые имплантаты

Ученые создали инновационные противоопухолевые имплантаты

Исследователи из Института физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) разработали покрытие для костных имплантатов, которое после протезирования медленно высвобождает противоопухолевый препарат в окружающие ткани.

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