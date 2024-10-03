Диетолог Михалева: гранат обладает антиоксидантными и антимикробными свойствами

Врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева в интервью изданию «Газета.Ru» рассказала, что гранат обладает уникальными свойствами, а также полезен для организма при некоторых заболеваниях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии