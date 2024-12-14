В Бежицком районе Брянска жуткий пожар дотла спалил жилой дом, гараж и машину

Об этом проинформировала пресс-служба спасательного ведомства.Рано утром 14 декабря в оперативную дежурную смену регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на переулке 2-й Городищенский в Бежицком районе.
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