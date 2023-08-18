Только что геополитической победой Кремля закончилось противостояние России и Турции. Москва дала понять Анкаре простую истину: «мы легко обойдёмся без вас, а вот вы без нас – вряд ли».
Казахстан собирается ударить по России в стиле Эрдогана
Комментарии
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Эдуард Николаев
признать их друзьями , это равно самоубийству
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7 час.
Cергей Шапорев
Вам зачет «мягкой лапой»…))))
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7 час.
Cергей Шапорев
Так и Вы подумайте, что СССР уже 30 лет нет, а Вы все не уйметесь и про галоши вспоминаете… За настоящее время должны отвечать существующие ….
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7 час.
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